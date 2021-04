Egal ob „Big Brother“, „Shopping Queen“ oder „Promis unter Palmen“ – Claudia Obert liebt das Scheinwerferlicht des Reality-TVs. Aber die Wahl-Hamburgerin ist auch als Unternehmerin erfolgreich. Schon 1990 gründete sie ihr Label Lean Selling, das auf einem einfachen Konzept beruht: Luxusmode zu günstigen Preisen. Das funktionierte, da sie direkt bei den Herstellern einkaufe und auf Ausgaben für Werbung und Ladendesign verzichte, so Obert. Heute betreibt sie jeweils einen Laden in Berlin und Hamburg sowie einen Online-Shop.

Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete die gebürtige Freiburgerin in verschiedenen Werbeagenturen, ehe sie sich im Modebusiness selbstständig machte. „Für mich war dieser Schritt nicht mutig“, erinnert sich Obert. „Ich war immer selbständig. Natürlich gehört ein gewisser Mut zum Risiko immer dazu, wenn man Unternehmer wird.“

„Ich spare nie an, damit ich eine Million habe“

Die Nachfrage sei groß, sagt Obert: „Wir bekommen jede Woche neue Ware – manchmal sogar jeden Tag.“ Die Arbeitstage der Selfmade-Millionärin gehen dabei auch mal von vier Uhr morgens bis Mitternacht. „Es gibt keine typischen Arbeitstage“, sagt Obert, jeder Tag sei anders. Sie bezeichne sich als Workaholic, merke aber, dass ihr Tatendrang inzwischen abnehme. „Früher hatte ich so viel Elan“, erzählt sie. Trotzdem wolle sie sich noch lange nicht zur Ruhe setzen: „Bei mir muss es knallen, krachen und Spaß bringen.“

Sie schätze Luxus und mache daraus kein Geheimnis, so Obert. „Ich hasse alles, was nichts taugt, was billig ist, was nicht schmeckt.“ Dennoch sagt sie: „Der Titel ‚Millionärin‘ bedeutet mir nichts. Ich spare nie an, damit ich eine Million habe.“ Sie besitze weder eine Yacht noch eine Wohnung in New York. „So gesehen bin ich unter all diesen Reichen noch die ärmste Socke. Ich habe immer zu wenig Geld, egal wie viel ich bisher hatte.“

Teure Immobilien brauche sie aber ohnehin nicht. Welche zwei Dinge für sie allerdings unverzichtbar seien und ob sie sich für eine gute Chefin hält, das erzählt sie in der neuen Podcastfolge von „Meine erste Million“.

Die legendäre Capital-Interviewserie „Meine erste Million“ gibt es mittlerweile auch als Podcast. Die zweite Staffel erscheint seit dem 20. April wöchentlich am Dienstag. Die gesamte Staffel mit 12 Folgen kostet 9,95 Euro. Für Audible-Abonnenten ist sie kostenlos. Auf Capital+ können Sie sich die einzelnen Folgen ebenfalls kostenlos anhören. Gäste der neuen Staffel sind unter anderem Harald Christ, Claudia Obert, Hamid Djadda, die Beltracchis, Madame Moneypenny und Benjamin von Stuckrad-Barre.

Hören Sie hier den Trailer zum Podcast: