CEOs der erfolgreichsten deutschen Start-ups

Acht Start-ups konnten laut EY 2021 mehr als 500 Mio. Euro pro Finanzierungsrunde einsammeln. Platz sieben teilten sich demnach mit jeweils 539 Mio. Euro Wefox und Flixbus. Der digitale Versicherer wird von CEO Julian Teicke geleitet. Er gründete Wefox nach dem Verkauf der E-Commerce-Plattform Mein Deal in der Schweiz 2015. Sein Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Insurtech-Anbieter weltweit. Bei Flixbus hat André Schwämmlein (Foto) als Co-Gründer und Chief Executive Officer das Steuer in der Hand. Der ehemalige Berater bei der Boston Consulting Group rief das Verkehrsunternehmen 2013 mit Mitstreitern ins Leben. Er sitzt auch in den Aufsichtsräten von Scout24 und About You.