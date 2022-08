In vielen Unternehmen werden Digitalisierung und digitaler Wandel noch zu wenig als Team-Sport verstanden, beobachtet Fabian J. Fischer, Geschäftsführer der Digitalberatung Etribes. Dadurch unterliegen Chief Digital Officers (CDOs) oft falschen Erwartungen – was sie in der Folge aber sogar zu mehr berufen kann: CEO-Posten