Die FT kürte die HEC Paris das vierte Jahr in Folge zur besten Wirtschaftshochschule in Europa. Sie ist mit elf Jahren auf Platz eins die Rekordhalterin des Rankings. Die HEC Paris errang in den fünf Einzel-Rankings jeweils zwei erste und zweite Plätze. Aber auch der Champion auf dem Kontinent bekam die Auswirkungen der weltweiten Krisen zu spüren. So verzeichnete die HEC Paris zwar viele Anträge aus Asien und hier vor allem aus China. Laut Rektor Frank Bournois können jedoch wegen Quarantäneregeln und Lockdowns keine Austauschstudierenden in die Volksrepublik geschickt werden.