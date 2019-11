In diesen 10 EU-Ländern ist Arbeit am billigsten

#8 Slowakei

Eine Arbeitsstunde kostet in der Slowakei genau ein Drittel dessen, was in Deutschland bezahlt werden muss. 11,80 Euro fielen 2018 für Bruttolohn und Lohnnebenkosten im Durchschnitt an. Das entsprach einem Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zu 2017 und Platz acht dieser Rangliste.