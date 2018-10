Stefan Persson

#1 An Geschäften des Modekonzerns H&M kommt man in deutschen Städten kaum vorbei. Der Schwede Stefan Persson hat das von seinem Vater gegründete Unternehmen zu einem Weltkonzern geformt. Persson hat die Leitung des Konzerns vor einigen Jahren an seinen Sohn übergeben, er selbst ist Aufsichtsratschef und größter Einzelaktionär des Unternehmens, bei dem es zuletzt nicht mehr so rund läuft. Perssons Vermögen wird mit 14,6 Mrd. Dollar angegeben.