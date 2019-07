#4 Stockholm

Das urbane Leben in Stockholm ist so schön, dass es in dieser Kategorie weltweit für Platz zwei gereicht hat. Leider können die Menschen nicht mit der Stadt mithalten. 73 Prozent der Expats finden es schwer, mit Einheimischen Freundschaften zu schließen (weltweit: 34 Prozent). Mehr als jeder Zweite ist zudem unzufrieden mit dem Wetter in der skandinavischen Stadt.