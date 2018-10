#1: Dänemark - „Ich schätze die Work-Life-Balance in Dänemark, die ich sonst nirgends auf der Welt bekomme“, schwärmte ein Expat aus Indonesien über seine neue Heimat. Eine Zufriedenheitsrate von 76 Prozent sichert Dänemark den Spitzenrang in dem Ranking von InterNations. Sicherlich auch ein Faktor für den Sieg: Mit 39,7 Wochenstunden in Vollzeit verbringen Expats in Dänemark unter allen Ländern der Top 10 am wenigsten Zeit mit der Arbeit.