Musikkritiker, Gagschreiber für Harald Schmidt, Erfolgsautor, Popliterat und Entertainer – wer sich den Werdegang von Benjamin von Stuckrad-Barre ansieht, kommt schnell zu dem Fazit: Sein Leben ist alles andere als langweilig und bescheiden. Schon mit seinem Debütroman „Soloalbum“ gelang ihm mit Anfang 20 der Durchbruch. Fast eine halbe Million verkaufter Exemplare, 2003 dann die Verfilmung mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner. „Plötzlich kam dauernd Geld rein. Also so wahnsinnig viel“, sagt von Stuckrad-Barre im Podcast „Meine erste Million“. „Ich hab’s versucht, aber man konnte es nicht ausgeben. Weil es wirklich nicht möglich war alles auszugeben.“

Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten: Drogensucht, Bulimie und – dann irgendwann doch – schwindende Geldreserven. Mit 31 Jahren sei er „richtig bei null“ gewesen, erinnert sich von Stuckrad-Barre 2005. Von da an habe er er sich wieder aufgerappelt und aus der Sucht herausgefunden – unterstützt von seinem Bruder und Musiker Udo Lindenberg, mit dem ihn eine tiefe alles überdauernde Freundschaft verbinde, so Stuckrad-Barre.

2015 flogen die beiden nach Los Angeles und lebten im Hotel Chateau Marmont am Sunset Boulevard, zu dessen Gästen auch schon US-Schauspieler wie James Franco und Lindsay Lohan zählten. Dort schrieb von Stuckrad-Barre seinen autobiografischen Roman „Panikherz“. „Es war wirklich eine der schönsten Zeiten meines Lebens“, sagt er heute. Die Zeit habe viel für ihn verändert und sei ihm auch heute noch sehr präsent. „Also wenn wir über Investitionen sprechen, ist das die beste, die es gibt.“ Immer wieder sei er deshalb in den vergangenen Jahren in das glamouröse Hotel zurückgekehrt.

„Ich achte eigentlich darauf, dass ich nicht Millionär werde“

Nach überwundener Krise begannen die Einnahmequellen wieder zu sprudeln: „Panikherz“ verkaufte sich mehr als 250.000-mal. Es folgte eine große Lesetour, Shows und eine Theateradaption. Ab 2008 schrieb von Stuckrad-Barre zehn Jahre lang für den Springer-Verlag, bekam 2014 eine eigene Late-Night-Show. Zuletzt hostete er mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer den Podcast „Ja,ja, nee, nee“, sein gemeinsames Buch mit Martin Suter mit dem Titel „Alle sind so ernst geworden“ erschien 2020.

Die Begeisterung für Hotels und die Abneigung gegen den eigenen Vermögensaufbau sind allerdings zwei Konstanten, die von Stuckrad-Barres Leben auch heute noch prägen. „Ich haue das Geld immer raus“, sagt er. „Ich achte eigentlich darauf, dass ich nicht Millionär werde.“ Denn Geld sei für ihn nur „ein Fortbewegungsmittel und mehr nicht.“ Seine Einnahmen stecke er deshalb in Bücher, Taxifahrten, Restaurantbesuche und in Hotelaufenthalte. Zwar habe er auch eine eigene Wohnung in Berlin, zu der pflege er aber eine „Distanz-Beziehung“, erklärt von Stuckrad-Barre. „Ich finde es zu Hause ganz beklemmend. Da ist es viel zu still.“ Stattdessen nutze er seine Wohnung deshalb eher als Bibliothek, Postkasten und Kleiderschrank.

Was sein wertvollster Besitz ist und wie sein erster Aufeinandertreffen mit US-Schauspielerin Drew Berrymore verlief, erzählt er in der neuen Folge von „Meine erste Million“.

