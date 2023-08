#1 Mexiko

InterNations kürte Mexiko zum zweiten Mal in Folge zum besten Land für Expats. Seit dem ersten Ranking 2014 hatte es stets in den Top 5 abgeschnitten. In keinem der untersuchten Länder fiel die Eingewöhnung den Angaben zufolge so leicht und nirgendwo waren die Einheimischen freundlicher. Wohnraum war leicht zu finden und noch dazu erschwinglich (Platz sieben). 80 Prozent der Befragten waren mit ihrer finanziellen Lage zufrieden (weltweit: 58 Prozent). Die Abstriche beim Job halten sich in Mexiko laut der Umfrage in Grenzen. Im Index „Arbeiten im Ausland“ kam es auf Platz 22. „Besonders zufrieden sind die Expats mit ihren persönlichen Karrierechancen (Platz vier), der fairen Bezahlung (Platz fünf) und ihrer Work-Life-Balance (Platz sieben)“, teilte die Organisation mit. Die Schattenseite war der 45. Platz für die politische Stabilität, insbesondere wegen der hohen Kriminalitätsrate in Mexiko. „18 Prozent der Expats fühlen sich dort nicht sicher, mehr als doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt (acht Prozent)“, hieß es zum neuen alten Spitzenreiter.

Mehr