Knapp ein Viertel (24 Prozent) der ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland waren zuletzt akademische Fachkräfte mit einer sogenannten Blue Card. Fast die Hälfte von ihnen (48 Prozent) arbeitete in einer Branche, in der Deutschland Experten fehlen, also zum Beispiel als Ärztin oder in der IT. Die USA kamen im Ranking mit 16.500 Arbeitskräften auf Platz sechs.