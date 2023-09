von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: Die Alfred Ritter GmbH

Die Alfred Ritter GmbH dürfte vielen vor allem durch ihre quadratischen Schokoladen bekannt sein. Die Marke Ritter Sport des schwäbischen Süßwarenhersteller hat Tradition: Seit 1912 produziert das Familienunternehmen schon Schokolade, erst in Stuttgart, ab 1930 im 20 Kilometer entfernten Waldenbuch. Heute führt die dritte Generation der Ritter-Gründer das Unternehmen, beschäftigt rund 1650 Mitarbeiter und verkauft die Schokolade in über 100 Länder.

Neben der ikonischen quadratischen Schokolade verkauft das Unternehmen auch das bekannte Waffelröllchen „Amicelli“. Produziert wird überwiegend in Waldenbuch, seit 2021 betreibt das Unternehmen aber auch einen zweiten Produktionsstandort im österreichischen Breitenbrunn mit 70 Mitarbeitern. Den Standort übernahm die Alfred Ritter GmbH zuvor vom Konkurrenten Mars Austria.

Als Arbeitgeber und Ausbilder ist Alfred Ritter in der Region hochgeschätzt. Neben der Auszeichnung zum attraktivsten Arbeitgeber durch Capital und Statista in 2023, gab es für den Süßwarenhersteller in 2018 den „Great Place to Work Award“. Die Mitarbeiter können nach der Elternzeit verschiedene Arbeitsmodelle wählen – vom Homeoffice bis hin zu flexiblen Zeitmodellen. Doch der wohl schönste Vorteil liegt auf der Hand – denn: probieren ist bei Ritter Sport ausdrücklich erlaubt.

Freie Wahl für Azubis

Auch bei der Ausbildung ist Alfred Ritter besonders: Azubis können im sogenannten „Ritter-Jahr“ in alle Bereiche der Wertschöpfung hineinschnuppern – ungeachtet ihres eigenen Schwerpunkts. Bei der Abschlussprüfung ist schließlich Kreativität gefragt. Dann nämlich kreiert jeder und jede seine eigene Schokoladensorte – und die gelungenste geht dann sogar in Produktion.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.