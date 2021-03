#1 Nehmen Sie den Termin ernst

Ein Bewerbungsgespräch ist kein zweitrangiger Termin, nur weil er online durchgeführt wird. Bereiten Sie sich auf dieses Gespräch mindestens ebenso intensiv vor wie auf ein konventionelles Jobinterview und finden souveräne Antworten auf alle erdenkbar möglichen Fragen. Die Zeiten, in denen Arbeitgeber einen Videotermin mit Kandidaten nur als erstes, kurzes Vorfühlen betrachtet haben, sind spätestens seit der Coronapandemie vorbei.

#2 Technik testen

Bei einem Videocall gehört es zur Vorbereitung zwingend dazu, auch technisch fit zu sein. Findet das Gespräch über eine Software statt, die Sie vorher noch nie genutzt haben, installieren Sie diese frühzeitig und probieren Sie sie vorher mit einem Freund oder Angehörigen aus. Mindestens 30 Minuten, bevor Sie angerufen werden, sollten Sie startklar und sicher sein, dass nicht plötzlich Kamera oder Mikro ausfallen. Klären Sie vorab, wer wen anruft, damit nicht beide Seiten wartend vor dem Monitor sitzen. Wenn Sie mehr als ein Endgerät zur Verfügung haben, sorgen Sie vor, indem auch auf dem Zweitgerät alles Notwendige für das Vorstellungsgespräch installiert ist.

#3 Seriöses Auftreten

Vor vielen Jahren war es mal witzig, dass Ihr Skype-Name „JenniferLopez24“ war, Ihr möglicher künftiger Arbeitgeber hat aber vielleicht einen anderen Humor. Besitzen Sie keinen Account mit Ihrem realen Namen, richten Sie sich für berufliche Zwecke wie Jobinterviews einen solchen ein. Zu einem professionellen Erscheinungsbild gehört auch Ihr Hintergrund, installieren Sie sich gegebenenfalls einen neutralen virtuellen Hintergrund. Bei dem Videokonferenztool Zoom ist das beispielsweise im Menü unter Einstellungen möglich. Dass Sie tipptopp und dem Anlass entsprechend gekleidet sind, sollte selbstverständlich sein.

#4 Lichtverhältnisse prüfen

Zu dunkel, zu grell oder Schatten im Gesicht: Es kann manchmal etwas dauern, vor der Webcam das richtige Licht gefunden zu haben. Licht von vorn oder von der Seite ist in der Regel besser als von hinten. Checken Sie auch das vor Beginn des Videocalls. Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, weil Sie mit Ihrem Äußeren hadern, ist es schwierig, sich auf Fragen und Antworten zu konzentrieren. Ihr Gegenüber könnte es zudem irritieren, wenn Sie ständig auf Ihr eigenes Kamerabild schielen, um Ihr Erscheinungsbild zu prüfen.

#5 Blickkontakt halten, Körpersprache kontrollieren

Auch vor der Webcam gilt, was vor Ort üblich ist: Halten Sie Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner, sitzen Sie aufrecht und vergessen Sie vor lauter Konzentration das Lächeln nicht. In die Kamera schauen heißt meist übrigens nach oben und nicht in die Mitte des Monitors. Deaktivieren Sie vorher alle E-Mail-Benachrichtigungen und Pop-ups, um sich voll auf das Interview konzentrieren zu können. Im Videogespräch kommen Bild und Ton manchmal zeitversetzt an, gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihr Gegenüber ausgesprochen hat, um ihm nicht ins Wort zu fallen.

#6 Spickzettel machen

Nutzen Sie den Vorteil, dass Ihr Gesprächspartner nicht alles sehen kann, was auf ihrem Schreibtisch oder dort, wo Sie sitzen, steht oder liegt. Ob Sie den Rand Ihres Monitors oder Laptopdisplays mit Post-its mit Stichworten bekleben oder gut sichtbar in Ihrer Augenhöhe ein Tablet mit Ihrem ausführlichen Lebenslauf und der Stellenausschreibung platzieren, ist egal: Probieren Sie aus, was für Sie am besten und am unauffälligsten praktikabel ist.

