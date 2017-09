Das Herumsitzen in monotonen Sitzungen oder Konferenzen zählt zu den schlimmsten Tätigkeiten des modernen Wirtschaftslebens. Und die Sache wird nicht besser, wenn man durchaus Wichtigeres zu tun hätte. Kein Wunder, dass Mitarbeiter ein Meeting lediglich absitzen und in Gedanken schon wieder bei ihrem Aktenstapel am Schreibtisch sind. Statt weiterhin wertvolle Zeit und Geld mit schlechten Besprechungen zu verbrennen, sollten wir die Meeting-Kultur erneuern. Capital hat fünf Ideen zusammengestellt, mit denen sich jede Besprechung aufwerten lässt.

#1 Meeting richtig nutzen

Viele Meetings scheitern daran, dass keiner so recht weiß, was genau der Zweck der Besprechung ist. Berufen Sie deshalb keine Besprechung ein, wenn das Problem nicht auch per E-Mail hätte geklärt werden können. Wenn nur Fakten verbreitet werden sollen und dafür keine Diskussion in der Gruppe notwendig ist, sollten elektronische Kommunikationswege genutzt werden. Falls dann doch noch Fragen auftreten, kann noch immer ein Meeting anberaumt werden.

#2 Agenda festlegen

Die Agenda dient als Leitfaden und signalisiert nach außen, dass die Besprechung durchstrukturiert ist. Zum Beispiel sollten Thema und Ziel des Meetings festgelegt werden, damit alle wissen worum es geht. Außerdem sollte ein Moderator zur Diskussionsführung bestimmt werden, der das Gespräch konsequent immer wieder in die zielführende Richtung lenkt. Erst dann wird ein Meeting zu einer sinnvollen Veranstaltung.

#3 Start mit Feedbackrunde

Der Verlauf und die Stimmung eines Meetings werden von den ersten Minuten der Besprechung abhängig gemacht. Eine gute Möglichkeit um ein Meeting zu starten sind Fragen die auf positive Antworten abzielen: „Auf welches Ziel, das du seit der letzten Sitzung erreicht hast bist du besonders stolz?“ oder „Worauf freust du dich in deinem nächsten Arbeitsjahr am meisten?“ So wird eine positive Grundstimmung erzeugt und man kann gelassener an die Besprechung herangehen.

#4 Diskussionen fördern

Wenn keine Diskussion während des Meetings stattfindet, war die Besprechung sehr wahrscheinlich langweilig und unnötig. Denn dann wurden nur Fakten präsentiert und still abgenickt. Um effizienter zu arbeiten, muss der Diskussionsleiter nach sinnvollen Fragen suchen, welche die entscheidenden konstruktiven Meinungsdifferenzen zum Vorschein bringen. Damit werden die Teilnehmer des Meetings bei der Stange gehalten, während gleichzeitig engagierte Diskussionen und zu guter Letzt gute Ideen entstehen.

#5 Ergebnisse sichtbar dokumentieren

Wenn externe Gruppenteilnehmer zu einem Meeting neu dazukommen, fehlt oft die Zeit für eine persönliche Einführung. Sitzungsprotokolle können als erste Informationsquelle herangezogenen werden. Außerdem werden in Mitschriften von Meetings wichtige Entscheidungen und Ideen dokumentiert, an deren Vorteil sich nach Monaten niemand mehr erinnern kann. Das Sitzungsprotokoll sollte hinterher allen Teilnehmern des Meetings zukommen.