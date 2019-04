#10 Klaus-Michael Kühne

Klaus-Michael Kühne belegt in der „Billionaires 2019“-Liste weltweit Platz 101. Das reicht in Deutschland für den zehnten Rang. „Forbes“ schätzte das Vermögen des Logistik-Magnaten zum Stichtag 5. März 2019 auf 12,9 Mrd. Dollar. Kühne wurde 1937 in Hamburg geboren. Sein Großvater war Mitbegründer des Logistikdienstleister Kühne + Nagel. 1966 wurde der Enkel Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft, deren Sitz er in die Schweiz verlegte. Dort lebt der langjährige Mäzen des HSV seit über 40 Jahren. Er hält auch Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd.