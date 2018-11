Business as Usual

Richard ist Vorstand in einem renommierten deutschen Unternehmen. Groß, erfolgreich und doch eher unauffällig. Sowohl Richard als auch sein Unternehmen. Als ich ihn neulich traf, war er gerade Vorstand geworden. Mit neuem Büro in der gespenstisch ruhigen Vorstandsetage. Sein Alltag habe sich viel weniger verändert als gedacht, erzählte Richard, obwohl er zusätzliche Bereiche verantworte. Die größte Veränderung sei jedoch, sagte er nachdenklich, dass ihn die neue Position einsamer mache. Nicht nur räumlich, sondern zwischenmenschlich sei da plötzlich eine viel größere Distanz. Das beschäftige ihn sehr.

Ich habe danach noch oft über das Gespräch nachgedacht. Auf Nachfragen berichteten zwei Vorstände aus anderen Unternehmen, dass es ihnen nach ihrer Berufung ähnlich ging. Da sei plötzlich eine viel stärkere, fast formale Distanz. Mitarbeiter kämen nicht mehr einfach so vorbei. In Meetings sei der Umgang gehemmter. Offenbar macht allein die Tatsache, dass jemand eine wichtige Position bekleidet, etwas mit uns. Wir akzeptieren nicht nur die Autorität oder gar Macht, die die Position mit sich bringt. Wir verändern unbewusst auch unser Verhalten: Wir hören aufmerksamer zu (dürfte ja wichtig sein). Wir machen, was der Vorstand sagt (ist ja der Vorstand). Und hören vielleicht sogar auf, die Dinge kritisch zu hinterfragen (die werden es schon wissen). Schauen Sie mal bei sich selbst. Wie ist das bei Ihnen?

Ein bisschen Distanz ist ja erst mal nichts Schlechtes, stimmt. Aber auch nicht unbedingt förderlich, wenn sie jemanden, der weite Teile des Unternehmens leitet, von der Organisation abkoppelt. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte hier nicht für Mitleid mit einsamen Vorständen werben. Ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass jeder von uns womöglich durch unbewusstes Verhalten zu der Distanz beiträgt, die wir auf der anderen Seite oft kritisieren – den „Elfenbeinturm“ der Vorstände bauen wir möglicherweise alle mit. Würden Sie das spontane Gespräch im Alltag noch suchen, wenn es jedes Mal umständlich wird? Ich nicht.

Und auch wenn es natürlich in der Verantwortung eines Vorstands liegt, diese Distanz aufzuheben, kann jeder von uns dazu beitragen, sie zu verringern. Indem wir künftig zwar Positionen respektieren, uns aber nicht von ihnen beeindrucken lassen. Wie das geht? Indem wir uns auf den Menschen dahinter konzentrieren und auf Augenhöhe bleiben: Wo kommt die Person gerade her? Auf welcher Flughöhe ist sie gerade? Wie kann ich die Situation unkompliziert gestalten? Auch wenn das sehr klischeehaft klingt: Es ist die Haltung, die hier den Unterschied macht. Richard hat übrigens inzwischen an jedem Unternehmensstandort ein Büro. Und genießt dort weit weg von der gespenstisch ruhigen Vorstandsetage die Nähe zu seinen Mitarbeitern.