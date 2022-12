Der Immobilienmakler Engel & Völkers gibt in seinem Marktbericht für 2021 einen Überblick über die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland. Im Ranking von 29 Regionen gab es nur zwei Standorte, in denen die absoluten Höchst- beziehungsweise Liebhaberpreise für Objekte in sehr guter Lage unter einer Million lagen. Am „günstigsten“ war hier Büsum mit Durchschnittspreisen von 450.000 bis 500.000 Euro und Spitzenwerten von 750.000 Euro. In mittlerer und einfacher Lage fielen die Preise auf 225.000 bis 400.000 Euro. Durch die Bank am billigsten waren in den untersuchten Regionen Ferienhäuser in einfacher Lage in der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort begannen die Preise bei 150.000 Euro.