Für Gefühle sind Ökonomen normalerweise ja nicht zuständig, aber in diesem Fall haben sie der Empfindung sogar einen Namen gegeben: Die „um die 40-Jährigen“ seien eine „verlorene Generation“, heißt es derzeit in zahlreichen Studien und Kommentaren, damit gemeint ist der Immobilienmarkt. Nach dem Preisanstieg der vergangenen zehn Jahre könne sich die Generation zwischen 35 und 45 Jahren – anders als einst ihre Eltern – ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung nicht mehr leisten.

Tatsächlich haben sich die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt in den letzten Jahren spektakulär entwickelt. Das gilt ganz besonders für die Metropolen, wo die Jungen bekanntlich ganz besonders gern leben. Das ist auch deshalb frustrierend, weil der Wunsch nach den eigenen vier Wänden auch bei jungen Leuten eigentlich ungebrochen ist. Je nach Umfrage bezeichnen 70 bis 80 Prozent der Deutschen die eigene Immobilie immer noch als Lebensziel. Und je jünger die Befragten sind, desto mehr von ihnen stimmen zu.

Aber muss nun wirklich eine ganze Generation den Traum vom Wohneigentum abschreiben, weil sie ihn nicht mehr bezahlen kann? Immerhin sind ja nicht nur die Preise rasant gestiegen, sondern auch die Zinsen für Baukredite dramatisch gefallen – erste Banken bieten zehnjährige Hypothekenkredite inzwischen für unter 0,3 Prozent an, also quasi umsonst. Capital stellt die Frage daher einmal umgekehrt: Was kann sich die Generation um die 40 heute eigentlich noch leisten? Im Vergleich zu ihren Eltern, aber auch ganz konkret in Euro und Quadratmetern?

Es gibt ihn: bezahlbaren Raum

Die gute Nachricht vorweg: Man bekommt in etlichen Regionen Deutschlands noch viel Platz fürs Geld, sogar leistbarer, als es sich die Generation unserer Eltern erträumt hätte. Dies belegt der Erschwinglichkeits­index des Analysehauses Empirica, der derzeit auf einem Rekordniveau steht: Die Preise sind zwar gestiegen, aber die verpufften Zinsen machen das mehr als wett. Jedenfalls bisher. In den allermeisten deutschen Landkreisen kostet der Quadratmeter Wohnraum nach Erhebungen der Postbank zurzeit noch unter 2000 Euro. Für 200.000 Euro bekommt man also vielerorts schon ein Haus, wenn sich auch, zugegeben, der Andrang dort in Grenzen hält.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden

Ansonsten aber, je näher man den großen und mittleren Städten des Landes kommt, sind die Preise im Laufe von nur zehn Jahren geradezu explodiert. Seit 2008 haben sich die Quadratmeterpreise in den Großstädten – hier leben immerhin 37 Prozent der Bevölkerung – ungefähr verdoppelt. In Wuppertal zum Beispiel kostet ein durchschnittlicher Quadratmeter Wohnraum heute 1300 Euro. Vor nicht mal 15 Jahren waren es knapp 50 Prozent weniger, sagt der Immobilienmarktbericht der Stadt. Laut dem Statistischen Bundesamt Destatis sind Häuser und Wohnungen heute im Landesschnitt doppelt so teuer wie noch im Jahr 2000. Im Vergleich zu 1975 haben sich die Preise gar verdreieinhalbfacht.

So werden heute schon in kleinen und mittelgroßen Städten Hauspreise von 400.000 Euro und mehr aufgerufen. Und wer in München oder Frankfurt eine familientaugliche Wohnung sucht, muss eher mit 600.000 bis 800.000 Euro aufwärts rechnen. Dort muss man also wirklich schon Millionär sein, um noch einzusteigen. Aber abgesehen von den Extremen: Sind Immobilien heute wirklich unerschwinglich geworden?