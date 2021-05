Ein Grundstück kaufen und darauf selbst bauen, statt eine teure Bestandsimmobilie zu kaufen – was verlockend klingt, entspricht oft nicht der Realität. Was es beim Hausbau zu beachten gilt, erklärt der Immobilien-Podcast „Lagebericht“

Über 70 Prozent der Deutschen träumen von einem Einfamilienhaus mit Garten, wenn sie sich ihr Eigenheim vorstellen. Angesichts der hohen Immobilienpreise kann einem das Träumen aber schnell wieder vergehen. Der Hausbau klingt deshalb auf den ersten Blick oft wie eine kostengünstige Alternative. Schließlich muss man dabei nur das Grundstück kaufen – und wer beim Hausbau selbst Hand anlegt, kann doch bestimmt auch etwas Geld sparen.

Ganz so einfach, wie diese Rechnung auf den ersten Blick erscheint, ist es in der Realität nicht, warnen Katarina Ivankovic und Peter Hettenbach in der neuen Folge des „Lageberichts“. Je nach Lage – insbesondere in Ballungsgebieten – könnten auch die Grundstückspreise schon so hoch ausfallen, dass es fast egal sei, ob letztendlich noch eine Immobilie darauf stehe, sagt Ivanovic. „Das muss man sich schon noch mal ordentlich durchrechnen, ob sich das wirklich lohnt.“

Hausbauer sollten bei der Auswahl des richtigen Grundstücks außerdem eine Faustregel berücksichtigen. Demnach macht die Wohnfläche etwa 40 Prozent des gesamten Grundstücks aus, erklärt Hettenbach. Für ein Haus von 150 Quadratmetern Größe sei beispielsweise ein Grundstück von etwa 300 bis 400 Quadratmetern nötig, rechnet er vor. Bei einem Quadratmeterpreis von 500 Euro, müssten Hausbauer bei dieser Größe schon 200.000 Euro zahlen.

„Nicht unbedingt günstiger“

Auch bei den Formalia gilt es weitere Kostenfaktoren zu beachten. „Ein wichtiger Punkt, der beim Budget immer vergessen wird, ist die Grundstücksvermessung“, sagt Hettenbach. „Der zweite wichtige Punkt ist die sogenannte Bauvermessung.“ Neben dem Abstecken der Gebäudeecken und der Einrichtung einer Baustelle, gehöre dabei auch die Abnahme des Baus dazu.

Ein weiterer Punkt der vor dem Bau erledigt sein sollte, sei eine Baugrunduntersuchung, sagt Hettenbach. So könne man sicherstellen, dass das Grundstück sich auch für das eigene Bauprojekt eignet. „Was die Baunebenkosten angeht, wäre ich also nicht unbedingt günstiger unterwegs als beim normalen Bestandsimmobilienkauf“, bilanziert Ivankovic.

Außerdem sei der Bau eines Hauses mit deutlich mehr Planung und Organisation verbunden, als der Kauf einer bezugsfertigen Immobilie, ergänzt Hettenbach. Denn das Projekt Hausbau bestehe aus mehreren Bauabschnitten, die einzeln anhand von Prüfprotokollen überprüft werden sollten. Als Beispiel für die Bedeutung dieser Kontrolle nennt Hettenbach die Verstärkung des Betonfundaments mit Stahl. „Was da an Stahl reingelegt wird, kann der Laie nicht beurteilen.“ Am besten sei es daher, einen unabhängigen Prüfer hinzuzuziehen.

Hören Sie außerdem in der siebten Folge des Lageberichts,

welche steuerlichen Unterschiede es zwischen dem Haus- und dem Immobilienkauf gibt,

wie sich Hausbauer juristisch richtig absichern,

warum man beim Immobilienkauf nicht mit Bitcoin zahlen kann.

Alle Folgen finden Sie direkt bei Audio Now, Apple oder Spotify oder via Google.