Was eine Sanierungspflicht kosten würde

von Nadine Oberhuber Die EU will das Sanieren von Wohngebäuden zur Pflicht machen bis 2030. Für Immobilienbesitzer wird das teuer. Noch schlimmer aber trifft es private Vermieter - vor allem jenseits der Hochpreisregionen

Die Idee ist ja richtig: Wenn wir den Klimawandel aufhalten und klimaneutral werden wollen, dann müssen wir Energie sparen. Sehr viel Energie. Ein Großteil des Energieverbrauchs geht dabei auf das Konto des Immobilienbestands, nämlich rund 35 Prozent in Deutschland und 40 Prozent EU-weit, so besagt es die Statistik. Häuser und Wohnungen müssen also erheblich energieeffizienter werden. Nicht zuletzt haben ja auch die explodierenden Energiepreise des Jahres 2022 gezeigt, wie sehr sich Einsparungen hier lohnen könnten.