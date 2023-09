Wohnhäuser in Düsseldorf: Vor allem in den Ballungsgebieten herrscht Wohnungsnot

von Nadine Oberhuber Der Immobilienboom ist vorbei und die Kaufpreise sinken. Nun aber steigen die Mieten und zwar gewaltig. Beides hängt eng zusammen. Doch wie geht es weiter?

Diese Wucht hat dann doch viele überrascht: Um rund 20 Prozent sind die Mieten in Berlin zuletzt gestiegen – innerhalb eines einzigen Jahres. Auf Fünfjahressicht verteuerte sich der Quadratmeter Mietwohnung in der Hauptstadt sogar um rund 50 Prozent. So belegen es Zahlen der Analysehäuser Empirica und JLL. Und auch in anderen Metropolen zogen die Preise bei Wiedervermietungen seit 2018 deutlich an: