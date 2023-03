Luft-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Bosch an der Außenwand eines Hauses

Sanierung: So lohnt sich der Einbau von Wärmepumpen für Eigentümer

von Nadine Oberhuber Das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen fördert viele Mythen und falsche Berechnungen über die Kosten von Wärmepumpen zutage. Dabei sind sie sehr wohl für Altbauten und Mehrfamilienhäuser geeignet

Der Wille zum Umrüsten ist da – zumindest in der Politik. Denn die treibt nun neue Vorschriften voran: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) feilt an einem Gesetzentwurf, der ab 2024 den Einbau von Öl- und Gasheizungen verbieten soll. Seitdem ist die Verunsicherung von Haus- und Wohnungsbesitzern groß. Denn auch wenn die Parteien noch streiten, ob und wie diese Idee zum Gesetz wird, ist klar: Die Regierung will den deutschen Wohnungsbestand umrüsten, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien.