von Philipp Schwenke Sanierung und Wärmepumpe klingen auf dem Papier kompliziert. In Wirklichkeit ist es aber noch viel komplizierter. Ein Erfahrungsbericht

Wir haben kürzlich noch mal herzlich gelacht. Es war nämlich so gewesen, Ende 2022, dass wir zusammensaßen, zu viert, in diesem Haus, das wir gemeinsam sanieren wollten, und uns zur Eile mahnten. Wärmepumpe, dachten wir, super Sache, damit soll dieses Haus einmal beheizt werden. Und weil wir wussten, dass es dieser Tage geduldsfädenzerreißend lange dauern würde, an so eine Wärmepumpe zu kommen, beschlossen wir: Das kommt zuerst, den Rest der Sanierung planen wir später. Ein guter Vorsatz. Mittlerweile aber ist es Juli 2023, an der Fassade kleben bereits die ersten Dämmplatten, aber eine Wärmepumpe ist immer noch nicht bestellt. Warum? Nun … es ist kompliziert. Aber vielleicht ein kleines Lehrstück für alle, die Ähnliches planen.