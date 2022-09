Noch aber ist Sylt deutschlandweit der teuerste Ort für eine Ferienwohnung in bester Lage. Und die Preise haben deutlich angezogen. Die Spanne stieg von 12.000 bis 18.000 auf 16.000 bis 20.000 Euro. Die Höchstpreise für begehrte Wohnungen erreichten laut Engel & Völkers sogar bis zu 26.000 Euro pro Quadratmeter. Das war doppelt so viel wie auf Föhr oder in Garmisch-Partenkirchen und rund dreimal mehr als bei einer Wohnung am Chiemsee.