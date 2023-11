So haben sich Baumaterialien verteuert

#7 Bauholz

Betrachtet man die Erzeugerpreise, war Bauen im ersten Halbjahr 2023 rund 21,9 Prozent teurer als zwei Jahre zuvor – und in dieser Auswertung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren die Energiekosten nicht berücksichtigt. Allerdings stellten die Experten bei der Preisanalyse für ausgewählte Baumaterialien fest, dass sich bei vielen der extreme Preisanstieg des Vorjahres verlangsamt hat. Bauholz war demnach im ersten Halbjahr 2023 um 13,0 Prozent teuer als im selben Zeitraum 2021. Das bedeutet in dieser Rangliste Platz acht der Baumaterialien mit dem stärksten zwei-Jahres-Plus. Allerdings war Bauholz zuletzt 18,6 Prozent günstiger als im ersten Halbjahr 2022. Die stark gesunkenen Preise in dem Bereich zeigten sich insbesondere beim sogenannten Konstruktionsvollholz. Es war das einzige Baumaterial in der Auswertung, das seit 2021 kontinuierlich billiger geworden ist.

Mehr