von Capital-Redaktion Seit dem Krieg in der Ukraine steigt das Interesse an privaten Bunkern. Denn öffentliche Bunker gibt es in Deutschland nur noch rund 500

2007 war es so weit: Die Pflicht zum Erhalt von Bunkern verschwand in Deutschland aus dem Gesetz. Viele Bunker wurden daraufhin zu Luxuswohnungen, Nachtclubs und Bürogebäuden umgenutzt. Das hat niemanden gestört und galt sogar als hip – bis der Krieg in der Ukraine ausbrach.

Seitdem steigt das Interesse nach privaten Bunkern auch in Deutschland. Ist das bloße Panik oder eine sinnvolle Vorsorge für Bürgerinnen und Bürger? Wenn ja, was würde ein Bunker kosten? Wie komme ich an eine Baugenehmigung und was sagt die Bank zu einer etwaigen Finanzierung? Und: Schützt mich der Bunker angesichts des Klimawandels auch vor Überschwemmungen und Tornados?

In der neuen Folge des „Lagebericht“-Podcasts tauchen die Immobilienexperten Katarina Ivankovic und Peter Hettenbach vom IIB Institut in die unterirdische Welt der Bunker ein.

Hören Sie in der 101. Folge des „Lageberichts“ außerdem,

warum die Schweiz das Land der Bunker ist,

wie Amerikaner mit der Angst vor dem Untergang Geschäfte machen,

und ob uns der große Bunkerboom bevorsteht.

