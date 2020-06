Wer eine Wohnung kaufen will, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Das gilt besonders für die Metropolen. Zuwächse von bis zu 50 Prozent gibt es aber woanders.

Die Folgen der Corona-Krise auf den Immobilienmarkt müssen sich noch zeigen. Für 2019 aber steht fest: Die Kaufpreise für Wohnungen in Deutschland steigen ungemindert. Sie erhöhten sich von 2018 auf 2019 bundesweit inflationsbereinigt um 9,3 Prozent, wie der „Postbank Wohnatlas 2020“ feststellte. Damit habe das Plus des Vorjahres noch übertroffen werden können. Nur in wenigen Regionen Deutschlands konnten Käufer auf wenigstens gleichbleibende Preise hoffen. „Im Jahr 2019 verzeichneten wieder mehr als 90 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte einen Zuwachs bei den Kaufpreisen“, hieß es in dem Bericht.

„Niedrige Zinsen, große Nachfrage und knappes Angebot – das waren auch 2019 die wichtigsten Preistreiber am Immobilienmarkt“, erklärte Eva Grunwald, Leiterin des Immobiliengeschäfts bei der Postbank. Sie konnte Käufern wenig Hoffnung machen. „Eine Trendwende ist derzeit in den meisten Regionen Deutschlands nicht in Sicht“, sagte Grundwald. Der Wohnatlas wurde am 6. April vorgestellt.

Wohneigentum wird hierzulande also immer teurer. Allerdings fallen die Zuwächse in den begehrtesten Städten sehr unterschiedlich aus. In manchen liegen sie deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. In anderen müssen Käufer zweistellige Wachstumsraten verkraften. Aber ausgerechnet jenseits der Metropolen und Speckgürtel gibt es die größten Preissprünge von bis zu 50 Prozent.

In diesen Städten und Regionen sind Eigentumswohnungen am teuersten:

#7 Köln Köln lag 2019 bei den Immobilienpreisen auf Platz sieben der teuersten Metropolen. Eigentumswohnungen kosteten laut dem Postbank-Wohnatlas im Durchschnitt 3967 Euro pro Quadratmeter. Das seien 8,9 Prozent mehr als 2018 gewesen. Damit lag der Preisanstieg in etwa auf dem bundesweiten Niveau von 9,3 Prozent. #6 Düsseldorf In Düsseldorf drehte sich die Preisspirale auf dem Immobilienmarkt nicht ganz so schnell. Die Kosten erhöhten sich den Angaben zufolge um 7,8 Prozent auf 4118 Euro je Quadratmeter. Die Rangliste beruht laut Postbank auf Daten des Statistischen Bundesamts, des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und der Empirica-Systeme Marktdatenbank. #5 Stuttgart In Stuttgart erhöhten sich die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen um 7,2 Prozent auf 4589 Euro. #4 Berlin Der Wettbewerb um Wohnungen wird in Berlin weiterhin erbittert geführt. Nur eine andere Stadt der Top 7 verzeichnete laut der Postbank einen stärkeren Anstieg bei den Immobilienpreisen. Für Eigentumswohnungen mussten in der Hauptstadt 2019 rund 10,0 Prozent mehr bezahlt werden als 2018. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei 4639 Euro. Damit zog Berlin an Stuttgart vorbei. #3 Hamburg Die Bundeshauptstadt lag trotz des Preissprungs noch rund zehn Prozent hinter Hamburg. In der Hansestadt wurden 2019 rund 5054 Euro pro Quadratmeter fällig. Das waren dem Bericht zufolge 8,79 Prozent mehr als im Vorjahr. #2 Frankfurt am Main In keiner Metropole sind Eigentumswohnungen 2019 teurer geworden als in Frankfurt am Main. Die durchschnittlichen Preise stiegen laut dem Wohnatlas um 11,0 Prozent auf 5687 Euro. Die Bankenmetropole konnte sich damit vom Drittplatzierten absetzen und den Abstand zum Spitzenreiter verringern. Der liegt allerdings weiterhin uneinholbar auf Platz eins. #1 München In München wurde 2019 die Schwelle von 8000 Euro durchbrochen. Käufer von Eigentumswohnungen zahlten im Durchschnitt 8079 Euro pro Quadratmeter. Da war es nur ein schwacher Trost, dass der Zuwachs mit 6,2 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt lag. Das Ausweichen in einen Vorort ist nur bedingt eine Option. Denn die extrem hohen Immobilienpreise in München sind symptomatisch für den Rest des Bundeslandes. Das zeigt der Blick auf die teuersten Landkreise Deutschlands.