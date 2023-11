Das Nebenkostenprivileg entfällt. Was heißt das für Kabelfernseh-Anschlüsse?

Nebenkosten Das Nebenkostenprivileg entfällt. Was heißt das für Kabelfernseh-Anschlüsse?

von Laura Eßlinger 2024 wird das Nebenkostenprivileg abgeschafft. Das betrifft Mieter und Vermieter gleichermaßen bei den Nebenkosten fürs Kabelfernsehen

Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, bezieht sein Kabelfernsehen häufig über einen Hausanschluss. Die Kosten dafür dürfen Eigentümerinnen und Eigentümer ihren Mietern über die Nebenkosten berechnen – selbst wenn diese gar kein Fernsehen schauen. Das regelt Paragraf 2 Nr. 15 der Betriebskosten­verordnung, kurz: BetrKV. Die Hausverwaltung leitet das Geld für den Anschluss an den Kabelnetzbetreiber weiter. Die Umlage über die Betriebskostenabrechnung bezeichnet man als Nebenkostenprivileg. Diese Regelung läuft zum 30. Juni 2024 aus. Die Abschaffung ist Teil des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes (TKMoG), das zum 1. Dezember 2021 in Kraft trat. Bislang gilt eine Übergangsfrist.

Für Mieter, die keinen Fernseher nutzen, fällt die Nebenkostenabrechnung aufgrund des fehlenden Postens vom 1. Juli 2024 an in diesem Punkt etwas günstiger aus. Sie sollten die Abrechnung für 2024 daraufhin prüfen, dass die Anpassung auch wirklich vorgenommen wurde. Die gesetzliche Änderung hat für Mieter den Vorteil, dass sie im Zweifel nicht mehr doppelt zahlen müssen – wenn sie zum Beispiel den Kabelanschluss gar nicht nutzen, sondern Fernsehen übers Internet empfangen. Sie dürfen zudem künftig selbst bestimmen, mit welchem Anbieter und zu welchen Konditionen sie einen Fernsehvertrag vereinbaren.

Netzbetreiber warnen zwar vor höheren Preisen, die das Ende des Nebenkostenprivilegs angeblich mit sich bringt. Laut Verbraucherzentrale werden sich die Mehrkosten durch Individualverträge allerdings im Rahmen halten. Nach ihrer Erfahrung kostet bei gekündigten Mehrnutzerverträgen der entsprechende Einzelvertrag etwa 8 bis 10 Euro pro Monat. Das entspricht einer Erhöhung um maximal 3 Euro monatlich. Mittelfristig dürften die Preise durch den erhöhten Wettbewerb unter den Anbietern ohnehin sinken.

Vorsicht geboten ist bei selbsternannten „Medienberatern“, die unvermittelt vor der Tür stehen und davor warnen, der Anschluss würde abgeschaltet und der Bildschirm bleibe dunkel. Sie sollte man nicht in die Wohnung lassen, denn angebliche Überprüfungen des Kabelanschlusses werden meist als Vorwand genutzt, um Neuverträge aufzu­schwatzen.

Auch Wohnungseigentümer sollten den Stichtag 30. Juni 2024 im Auge behalten. Die Eigentümergemeinschaft hat im Zuge der Neuerung zwar ein Sonderkündigungsrecht gegenüber ihrem Kabel­anbieter. Nutzt sie dies jedoch nicht, läuft der Vertrag über den Hausanschluss weiter und muss auch weiterhin von den Eigentümern bezahlt werden. Sofern sich die Hausgemeinschaft also nicht kümmert, könnten Mieter bald auf Kosten der Eigentümer fernschauen. Denn Umlegen geht künftig in keinem Fall mehr.

Unter das Nebenkostenprivileg fallen übrigens auch Sammelverträge für Internet- und Telefonanschlüsse. Für das Vertragsverhältnis zwischen Mietern und Vermietern spielen sie aber kaum eine Rolle, da sie sehr selten geworden sind.