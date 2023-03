Der Quadratmeterpreis für möblierte Wohnung hat sich in fünf Jahren um 50 Prozent verdoppelt, so Immoscout24

Möblierte Wohnungen: Was Wohnungssuchende wissen müssen

von Capital-Redaktion Auf Immobilienportalen inserieren Vermieter immer häufiger möblierte Wohnungen, um den lokalen Mietspiegel auszutricksen – zumindest gefühlt. Das müssen Wohnungssuchende über den Trend wissen

Die Möbel des Mieters raus, die eigenen rein – so könnte man den aktuellen Trend auf dem Wohnungsmarkt zusammenfassen. Den Mietern bleibt oft nicht anders übrig als die Möbel vom Vermieter – koste es, was es wolle – zu übernehmen, oder?

Nicht unbedingt, meinen die Immobilienexperten Katarina Ivankovic und Peter Hettenbach vom IIB Institut. Sie warnen vor Schlagzeilen wie „Mietwucher mit möblierten Wohnungen“. Die Zahlen der Immobilienportale bildeten die Realität nicht ab. Denn nicht alle Wohnungen werden im Internet inseriert. Manchmal findet man Wohnungen auch durch Zufall oder Freunde. „Der Markt auf den Plattformen ist vollkommen verzerrt“, sind sich die beiden sicher. Dort würden oft Wohnungen offeriert, die entweder keiner haben will oder die sich niemand leisten kann – häufig sind sie möbliert.

Das sollten Wohnungssuchende im Blick behalten, wenn Immobilienportale wie Immoscout24 verkünden, dass aktuell 13 Prozent aller inserierten Wohnungen möbliert angeboten würden und der Quadratmeterpreis für diese Wohnungen in den letzten fünf Jahren von 15,50 Euro auf 22,50 Euro gestiegen sei. Wer sich dennoch für eine solche Wohnung entscheidet, muss wissen, dass die Mieten bei unmöblierten Wohnungen in den letzten Jahren nicht so schnell gestiegen sind.

Woran das liegt erklären die beiden Immobilienexperten vom IIB Institut in der aktuellen Folge des „Lageberichts“.

Hören Sie in der 104. Folge des „Lageberichts“ außerdem,

welche Art von Vermietern möblierte Wohnungen inserieren,

warum schon jetzt niemand mehr umziehen möchte,

und warum die Boomer am Mietmarkt viel Gutes bewirken könnten.

