Wer eine Wohnung in der Großstadt sucht, kann angesichts der aufgerufenen Mieten leicht einen Schock erleiden. Warum nicht gleich ganz an die Spitze des Irrsinns schauen? Das Portal Immoscout hat die zehn Wohnungen herausgesucht, die gemessen an der Monatsmiete derzeit die teuersten im Angebot sind. Immerhin: Durchklicken kostet nichts.

Der Beitrag ist zuerst bei stern.de erschienen