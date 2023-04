von Gerrit-Freya Klebe Zwei Baugebiete in Schleswig-Holstein: das eine fertig, das andere ein Feld begrabener Träume. Dazwischen liegen bloß sechs Kilometer, zwölf Monate, eine Zinswende und die Inflation

Daniel Rudolf und seine Frau Tatjana träumten von einem Haus am See. Davon, wie ihre Kinder im Garten spielen. Wie sie im Sommer alle im Arenholzer See baden. Sie bewarben sich für ein Baugrundstück in Lürschau, einem kleinen Ort bei Schleswig, über die A7 gut angebunden an Flensburg im Norden und Kiel im Süden. Die Umgebung ist grün, am Horizont drehen sich langsam die Windräder. Typisch Norddeutschland. Mit einem Bautechniker fingen sie an zu planen: große Küche, begehbarer Kleiderschrank, Fußbodenheizung, ein Kamin, eine Garage.