#10 Los Angeles

Los Angeles ist einer der Aufsteiger des diesjährigen Rankings der Economist Intelligence Unit. Die US-Westküstenmetropole verbesserte sich um vier Plätze und stieß in die Top Ten vor. Ein stärkerer US-Dollar sorgte laut den Analysten im vergangenen Jahr für generell steigende Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten. Das merken auch deutsche Touristen, die in Los Angeles saftige Übernachtungspreise erwartet. In den USA gibt es übrigens keine einheitliche Mehrwertsteuer. Jeder Bundesstaat legt seine eigene „State Tax“ fest.