Die Niederlande und Estland teilten sich mit jeweils 15,0 Prozent plus Platz vier auf der Liste der EU-Länder, in denen die Immobilienpreise 2021 am stärksten gestiegen sind. Besonders schmerzhaft fiel die Preisentwicklung in Estland aus. Der durchschnittliche Anstieg hatte 2020 bei lediglich 6,0 Prozent gelegen. Die Niederlande kamen damals auf ein Plus von 7,6 Prozent. Das Foto zeigt Wohnhäuser auf der künstlichen Halbinsel Borneo-Eiland im Osten von Amsterdam.