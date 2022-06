Niedrige Zinsen, hohe Immobilienpreise: auch hier läuft die Entwicklung 2022 für Verbraucher negativ ab. „Im Januar zahlten Check24-Kunden im Schnitt 1,12 Prozent effektiv für Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung. Im März betrug der durchschnittliche Zinssatz 1,47 Prozent. Ein Anstieg der Bauzinsen um 31 Prozent“, teilte das Unternehmen mit. Das werden auch die Hauptstädter zu spüren bekommen. Wer in Berlin ein Haus bauen oder kaufen wollte, gab dafür 2021 bei dem Vergleichsportal durchschnittlich 392.000 Euro als Bedarf an – also bereits knapp 50.000 Euro mehr als im bundesweiten Durchschnitt.