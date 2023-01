Neubauten in Bedburg, Nordrhein-Westfalen

So kommen Mieter jetzt doch zur eigenen Immobilie

von Nadine Oberhuber Die Preise für Häuser und Wohnungen sinken. Bei manchen Objekten sogar mehr als gedacht. Wer jetzt beherzt auftritt, hat als Käufer eine echte Chance auf Preisnachlässe. 5 Tipps, wie man doch noch zu Wohneigentum kommt

Er bewegt sich also doch: Es hat eine Weile gedauert, aber der hiesige und stabile Immobilienmarkt reagiert inzwischen doch spürbar auf die großen Veränderungen am Finanzmarkt. Die Immobilienpreise fallen, und das an einigen Stellen des Marktes stärker als gedacht. Bisweilen sind Häuser und Wohnungen aktuell für Summen zu bekommen, die zuletzt im Jahr 2021 gezahlt wurden. Das heißt: Der Zinsschock der Zentralbanken hat die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre ausradiert.