Immobilienmarkt in München: Projektentwickler ziehen die Notbremse

von Nadine Oberhuber Bauprojekte in München werden abgeblasen, einige Wohnungen im Preis reduziert: Der Immobilienmarkt in der bayrischen Landeshauptstadt steht Kopf. Wer auf eine dauerhafte Normalisierung hofft, dürfte jedoch enttäuscht werden

Das Einzige, was an diesem regnerischen Märztag arbeitet, ist eine Pumpe. Mit lautem Gurgeln spuckt sie schwallweise Wasser in den Gully, sonst würde die Baugrube langsam volllaufen. Ansonsten passiert auf der Großbaustelle im Stadtteil Sendling … nichts. Seit fast zwei Jahren schon. Inzwischen ist das „Sendlinger Loch“, so haben Anwohner es getauft, etwas wie das Sinnbild für die Krise am Immobilienmarkt.