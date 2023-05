Immobilienmarkt in Köln: Durcheinander am Dom

von Manuel Heckel Längere Verhandlungen, sinkende Preise – das ist für Immobilienkäufer in der Rheinmetropole neu. Eine dauerhafte Marktentspannung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten

Das Telefon klingelt immer wieder, doch so richtig weiter kommt Peter Vierach (Name von der Redaktion geändert) nicht. Seit einigen Monaten ist er dabei, eine Wohnung im Kölner Stadtteil Sürth zu verkaufen. Die mittlerweile vierköpfige Familie ist zum Jahresanfang ein paar Hundert Meter weiter in ein Haus gezogen, mit mehr Platz für die Kinder und einem Arbeitszimmer. Nach nicht einmal fünf Jahren ist die alte Eigentumswohnung daher wieder auf dem Markt: vier Zimmer auf knapp 100 Quadratmetern, edle Böden, eine schicke Küche, nur ein paar Gehminuten bis zum Rhein.