Immobilienmarkt in Hannover: Stabiler Aufwärtstrend

von Rouven Theiß Der Immobilienboom startete in Hannover später als in anderen Großstädten. Dafür sind die Turbulenzen am Markt jetzt weniger stark spürbar. Es wird weiter gebaut, die Preise steigen

Wer in diesen Tagen einen Spaziergang durch Kronsrode unternimmt, bekommt eine Ahnung davon, wie es in dem neuen Viertel künftig aussehen wird. Zwischen Straßenbahnschienen, Erdhügeln und Baustellenstraßen zeugen zahlreiche geparkte Fahrzeuge und möblierte Balkone davon, dass am Fuß des Kronsbergs Leben eingezogen ist.

Im äußersten Südosten stampft die Landeshauptstadt Hannover gemeinsam mit Baugenossenschaften und anderen Trägern im größten Wohnungsbauprojekt Niedersachsens einen komplett neuen Stadtteil aus dem Boden. Was dort bereits entstanden ist, beeindruckt: Wo bis zur Jahrtausendwende noch Äcker bewirtschaftet wurden, stehen heute Wohngebäude, so weit das Auge reicht. Rund 10.000 Menschen sollen hier in wenigen Jahren leben.