Die Preise für Highend-Wohnungen in Hochhäusern sind zuletzt rapide gefallen

Immobilienmarkt in Frankfurt: Nur Luxusapartments werden billiger

von Stefan Schaaf Der Preissturz bei Luxusapartments trifft den Markt der Finanzmetropole besonders hart. In anderen Segmenten aber wird es mittelfristig kaum günstiger – im Gegenteil

Am Ufer der Nidda, wo der römische Ursprung Frankfurts liegt, ragen drei Baukräne in den märzgrauen Himmel im Stadtteil Heddernheim. Direkt neben der U-Bahn-Haltestelle Sandelmühle sind sie im Einsatz für eines der größten Wohnbauprojekte in der Bankenmetropole: Etwa 15 Minuten mit der U-Bahn von der Innenstadt entfernt entstehen fast 250 Wohneinheiten.