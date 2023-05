Immobilienmarkt in Düsseldorf: Am Rande des Wahnsinns

von Victoria Robertz Die Immobilienpreise in der Landeshauptstadt bleiben extrem hoch, weil der Bau Tausender Wohnungen verschleppt wurde. Neues entsteht derzeit vor allem noch an der Grenze zum Umland

Im Zentrum Supermarkt, Sparkasse und Pizzeria, am Rand des Viertels Spargelfelder und der Unterbacher See. In Unterbach sind die Bewohner zugleich im Grünen und in der Stadt. Und – für viele nicht ganz unwichtig: Wer hierher zieht, muss anders als die Bewohner des benachbarten Erkrath nicht auf eine Düsseldorfer Postleitzahl verzichten. Dafür kostet der Quadratmeter im Erstbezug allerdings auch schon mal doppelt so viel wie nebenan.