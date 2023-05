Immobilienmarkt in Dresden: Für Anleger wird die Stadt interessanter

von Christian Hunziker Die Immobilienpreise in der sächsischen Landeshauptstadt geben nach. Das bietet Kapitalanlegern Einstiegschancen, denn die Nachfrage nach Wohnraum nimmt zu

So stellt man sich eine angenehme Wohngegend vor: Straßen mit Kopfsteinpflaster, gepflegte Gründerzeithäuser, viel Grün – kein Wunder, dass der Stadtteil Löbtau, ein Teil des östlichen Bezirks Cotta, in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen hat. Das ist auch den Bauträgern nicht verborgen geblieben: In der Burgkstraße, der Gohliser Straße und sogar der viel befahrenen Kesselsdorfer Straße entstehen derzeit Neubauten mit Eigentums- und Mietwohnungen.