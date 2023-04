Habemus Heizungsnovelle! Aber vorbei ist das Spiel noch lange nicht

von Nele Spandick Robert Habeck und Klara Geywitz wollten bei der Heizungsnovelle beweisen: Diese Koalition ist noch handlungsfähig. Aber da hatten sie ohne den FDP-Chef geplant

Eigentlich sollte das heute der große Neuanfang werden. Im März gab jemand aus dem engsten Regierungskreis die Pläne zum Heizungsaustausch an die „Bild“-Zeitung, so zumindest munkelte Wirtschaftsminister Robert Habeck öffentlich. Er kam dadurch ins Straucheln, war einfach noch nicht vorbereitet, das Gesetz zu verteidigen. Weder gegen nachvollziehbare Bedenken in Detailfragen noch gegen eine Kampagne, die es so darstellte, als würde Habeck bald persönlich die Gasheizungen aus den Kellern der Deutschen reißen. Also wuchs die Kritik, die Koalitionspartner stimmten mit ein und am Ende landete das Gesetz im großen Paket des ewig andauernden Koalitionsausschuss vor Ostern.