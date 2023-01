von Laura Eßlinger Am 31. Januar läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung aus, bis dahin müssen Eigentümer die Steuererklärung ans Finanzamt schicken. Was Trödler jetzt beachten müssen und wie sie die Erklärung noch schnell machen

Jeder Zweite in Deutschland hat sie noch vor sich: die Grundsteuererklärung. Und das, obwohl die Zeit inzwischen drängt. Am Dienstag, den 31. Januar, ist Deadline. Dann müssen alle Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Steuererkärungen abgegeben haben.

Rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland sollen neu bewertet werden. Dass alle nötigen Erklärungen tatsächlich bis Ende Januar eingehen, ist unwahrscheinlich. Trotzdem sollten sich Steuerpflichtige sputen. Denn abgeben müssen sie die Erklärung so oder so, eine Ausnahme gibt es nicht. Wer sie übermäßig spät liefert oder gar nicht abgibt, muss mit Sanktionen und finanziellen Nachteilen rechnen.