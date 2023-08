In der Zentrale stellt Goldbeck seriell gefertigte Bauelemente aus

von Nils Kreimeier Das Land braucht dringend mehr Wohnungen, doch kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Ein deutsches Unternehmen setzt daher auf das Lego-Prinzip

Jan-Hendrik Goldbeck steht in der gewaltigen Empfangshalle seines Bauunternehmens in Bielefeld. Hinter ihm sind, mitten im Gebäude, einige Erzeugnisse des Konzerns zu sehen: eine Laderampe, die Einfahrt zu einem Parkhaus, ein Büroensemble – alles in Lebensgröße. Und während der Besucher noch staunt angesichts dieser freizeitpark-ähnlichen Werkschau, spricht der Unternehmer über Raumschiffe. Genauer: über den „Galaxy Explorer“, einen Klassiker von Lego, mit dem der Goldbeck-Chef schon als Kind gespielt hat. „Wir sind Lego-Enthusiasten“, sagt er und lächelt jungenhaft aus seinem karierten Anzug.