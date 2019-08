@Photo by Keith Wong on Unsplash

@Photo by Keith Wong on Unsplash

#3 New York

In keiner Stadt der USA sind so viele Menschen im Technikbereich beschäftigt wie in New York. Zur höchsten Konzentration der weltweit größten Firmen kommt noch die zweithöchste Zahl an Tech-Start-ups nach San Francisco. Das alles sichert New York Platz drei im Ranking der nachhaltig wachsenden Städte.