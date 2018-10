Die Digitalisierung soll unser Zusammenleben in den Städten revolutionieren. Glasfaserkabel und 4G lösen die Straßen als Lebensadern der modernen Metropolen ab. Aber was genau macht eine smarte Stadt wirklich intelligent? Dieser Frage ist das schwedische Unternehmen Easypark in seinem Smart-Cities-Index

2017 nachgegangen. „Mit dieser Studie wollen wir nicht nur die Spitzenreiter intelligenter Stadtentwicklung hervorheben, sondern auch von den Städten lernen, in denen die Geschwindigkeit der Digitalisierung auf beeindruckende Weise zugenommen hat“, teilte EasyPark mit.

Der Anbieter für intelligente Parkplatzsuche hat eigenen Angaben zufolge mit 500 Städten begonnen. Unter ihnen wurden die 100 Besten ausgewählt und nach dem Grad ihrer „Smartness“ geordnet. Das ist die Top Ten der smartesten Städte der Welt:

/ 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #10 Melbourne Die australische Stadt Melbourne erhielt die höchste Punktzahl für das Mobilfunknetz. Eine schwache Bewertung gab es für die Bereiche Energieversorgung und Umweltschutz. Gesamtpunktzahl: 7,51 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #9 Genf Genf erreicht die Höchstpunktzahl bei der Lebensqualität. Zehn Punkte gab es auch für intelligente Gebäude und die Abfallentsorgung. Nicht ganz so gut schneidet Genf beim Thema Digitalisierung ab. Gesamtpunktzahl: 7,53 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #8 Amsterdam Die Bestnote schafft Amsterdam in keiner Kategorie. Bei der Digitalisierung der Verwaltung wird aber mit 9,8 Punkten ein Spitzenwert erreicht. Schwach ist Amsterdam in der Kategorie umweltfreundliche Energie (2,5 Punkte). Gesamtpunktzahl: 7,54 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #7 San Francisco Bei der Internetgeschwindigkeit ist San Francisco Spitze (10 Punkte). Eine schwache Bewertung gab es für den öffentlichen Nahverkehr (3,4 Punkte). Gesamtpunktzahl: 7,55 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #6 Tokio Japans Hauptstadt erreicht in keiner Kategorie zehn Punkte. Sehr gut ist die Versorgung mit Wifi Hotspots (9,6 Punkte). Schwach wird die Stadtplanung bewertet (3,6 Punkte). Gesamtpunktzahl: 7,59 @matthew-landers/unsplash / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Boston Boston kommt auf die Höchstpunktzahl in der Kategorie innovative Wirtschaft. Auch für den Bildungssektor gab es zehn Punkte. Gesamtpunktzahl: 7,7 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Zürich Die Schweizer Bankenstadt schafft gleich in drei Kategorien zehn Punkte: smarte Gebäude, Abfallbeseitigung und Lebensstandard. Gesmapunktzahl: 7,75 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Stockholm Schwedens Hauptstadt Stockholm bekam durchweg hohe Bewertungen. Zehn Punkte erreichte sie in der Kategorie digitale Verwaltung. Gesamtpunktzahl: 7,82 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Singapur Auch Singapur verzeichnet kaum Schwächen. Die Höchstpunktzahl erreichte der Stadtstaat beim öffentlichen Verkehr und bei der Bürgerbeteiligung. Gesamtpunktzahl: 7,83 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Kopenhagen Die dänische Hauptstadt Kopenhagen führt das Ranking mit einigem Abstand an, obwohl sie in keiner Kategorie mit zehn Punkten bewertet wurde. Gesamtpunktzahl: 8,24 @Pixabay / 11 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #13 Berlin Berlin ist die bestplatzierte deutsche Stadt. Es folgen Hamburg auf Rang 14 und München auf Platz 25.

Methodik:

Die Untersuchung definierte sechs Hauptkategorien mit insgesamt 19 Schlüsselkriterien, die eine smarte Stadt ausmachen sollen:

#1 Nachhaltigkeit (Anteil am Endergebnis 12,5 Prozent):

Umweltschutz

umweltfreundliche Energie

intelligente Gebäude

Abfallentsorgung

#2 Transport und Mobilität (Anteil am Endergebnis 25 Prozent):

Verkehr

öffentliche Verkehrsmittel

Car-Sharing

intelligentes Parken

#3 Verwaltung und Politik (Anteil am Endergebnis 17,5 Prozent):

Bürgerbeteiligung

Digitalisierung der Verwaltung

Stadtplanung

Bildung

#4 Digitalisierung (Anteil am Endergebnis 17,5 Prozent):

Internetgeschwindigkeit

4G LTE

WLAN-Hotspots

Smartphone-Nutzung

#5 Innovative Wirtschaft (Anteil am Endergebnis 2,5 Prozent)

#6 Lebensqualität (Anteil am Endergebnis 10 Prozent)

Die Ergebnisse wurden dann laut EasyPark durch die Expertenmeinung von über 20.000 Journalisten aus den Branchen Technologie und Stadtplanung verfeinert (Anteil am Endergebnis: 15 Prozent). Das Unternehmen betonte die Bedeutung der smarten Cities für die Zukunft. „Big Data hat die Welt grundlegend verändert und erlaubt es uns, bessere Lösungen für Alltagsprobleme zu finden“, sagte Nico Schlegel, länderverantwortlicher Geschäftsführer von EasyPark Deutschland und Österreich. „Jede Stadt, die im Index aufgeführt wird, verdient es für ihre Anstrengungen gelobt zu werden.“