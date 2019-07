Das sind die EU-Länder mit den meisten – und den wenigsten Hausbesitzern

Länder mit den meisten Hausbesitzern #5: Ungarn

In Ungarn wohnt nur etwa jeder siebte Bürger zur Miete. 85,2 Prozent der Bevölkerung leben hingegen in einer eigenen Immobilie. Das bedeutet Platz fünf in der Liste der EU-Mitgliedsstaaten mit dem höchsten Anteil an Haus- und Wohnungsbesitzern. Die aktuellen Zahlen für den EU-weiten Vergleich stammen von 2017. Beitrittskandidat Nordmazedonien liegt in der Eurostat-Liste mit 88,7 Prozent noch vor Ungarn.