#1 Nordrhein-Westfalen

In keinem deutschen Flächenland ist der Grundbesitz so teuer wie in Nordrhein-Westfalen. Der Hebesatz belief sich Ende 2018 auf 540 Punkte (plus 5,1 Punkte). Neun der zwölf Kommunen mit den bundesweit höchsten Grundsteuer-B-Hebesätzen lagen laut EY in Nordrhein-Westfalen. Spitzenreiter war auf Platz drei Bergneustadt mit 959 Punkten. Von 2013 bis 2018 erhöhte sich der Hebesatz in Nordrhein-Westfalen um 85 Punkte oder 19 Prozent. Das war bundesweit der drittstärkste Anstieg.