von Capital-Redaktion Heute ist Capital-Tag, die neue Ausgabe ist im Handel. Unser Titel-Thema: Für Millionen Haus- und Wohnungsbesitzer wird es jetzt richtig teuer. Doch es gibt Wege, die eigenen vier Wände zu sanieren – ohne sich zu ruinieren. Capital erklärt, wie man am besten vorgeht

Titel-Thema: Die Immobilien-Falle

Millionen Wohnungen müssen in den nächsten Jahren gedämmt oder mit neuen Heizungen und Solaranlagen ausgestattet werden. Doch die Kombination aus strengen Sanierungsvorschriften und explodierenden Energiepreisen treibt Eigennutzer und Vermieter zur Verzweiflung. Capital erklärt, wie man Immobilien erhält, ohne sich zu ruinieren

Unsere Themen:

Energiepolitik: In Brunsbüttel laufen seit 50 Jahren alle Irrungen und Wirrungen der deutschen Energiepolitik zusammen. Nach Atom- und Windkraft rüstet sich der Ort jetzt für das Flüssiggas

Elite-Panel: Die neue Exklusiv-Umfrage unter Deutschlands Entscheidern zeigt: Die Wirtschaftsaussichten sind düster, Spitzenmanager und Politiker richten sich auf schwere Jahre ein

Oligarchen-Yachten: In Deutschland machen Ermittler Jagd auf die Yachten russischer Oligarchen. Sie treffen auf Schattenreiche voller Strohleute und dubioser Anwälte

Exklusiv Werften Hersteller von Superyachten setzen auf neue Kunden aus den USA Luxusschiffe deutscher Werften waren bei russischen Oligarchen besonders begehrt. Nun leidet die Branche unter den Sanktionen, Aufträge aus Russland geraten in Gefahr – und Manager hoffen auf neues Geschäft aus Nordamerika

Russland-Geschäft: Viele Fabriken deutscher Unternehmen stehen in Russland still, so wie VW. Die Mitarbeiter hoffen auf einen baldigen Neuanfang, doch die Chefs zaudern

Volkswagen: Der Umbau zum Software- und Elektrogiganten stockt, Konzernchef Herbert Diess muss kämpfen

Krypto-Crash: Digitale Währungen und Handelsplattformen wollten alles anders und besser machen als das klassische Geldsystem. Der aktuelle Absturz offenbart aber erschreckende Parallelen

Discounter: Aldi Nord hat die Digitalisierung verschlafen. Jetzt will der Konzern angreifen und investiert massiv in seine IT

Hipp-Babynahrung: Der Hersteller von Babynahrung arbeitet klimaneutral und gilt als Vorreiter im Mittelstand. Ein Besuch beim Unternehmenschef auf seinem Hof in Polen

Netzwerke: Lions und Rotary Club oder Linkedin und Xing – Netzwerken bringt oft weiter. Es ist nie zu spät, wieder damit anzufangen

Güterverkehr: Wie Sigrid Nikutta, Cargo-Chefin der Bahn, versucht, die dringend nötige Verkehrswende im chronischen Chaos des Bahnkonzerns zu schaffen

Zinsanlagen: Die Zinsen feiern ihr Comeback und machen Anlagen wie europäische Unternehmensanleihen oder aktive Rentenfonds wieder attraktiv

Nordea-Interview: Asbjørn Trolle Hansen, Manager des bekannten Mischfonds Nordea 1, über Qualitätsaktien wie Coca-Cola und warum er sie Anleihen derzeit vorzieht

Beste Robo-Advisor: In turbulenten Börsenzeiten schlagen viele aktive Robos ihre passiven Konkurrenten bei der digitalen Vermögensverwaltung. 40 Anbieter im Test

Städtetrips: Entspannt übernachten in neun besonderen Hotels von Helsinki über Bologna und Lissabon bis Marseille

Schmuckstück: Christoph Wellendorff von der gleichnamigen Luxusmarke über federndes Gold und andere technisch innovative Schmuckstücke