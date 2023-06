von Imke Reiher Bankbürgschaften sind eine Möglichkeit, um die Kosten einer fälligen Mietkaution zeitnah abzufedern und temporär outzusourcen. Doch eine Eier legende Wollmilchsau ist der Avalkredit nicht

Drei Nettokaltmieten als Kaution: Das ist das Maximum, was ein Vermieter verlangen darf. Da kann einiges zusammenkommen. Doch nicht jeder Wohninteressent kann eine solche Summe zeitnah aufbringen oder entbehren. Um den Traum von der Wohnung trotzdem nicht ad acta legen zu müssen, kann ein Avalkredit eine Alternative sein. Dabei springt eine Bank als Bürgin für die Kaution ein und verpflichtet sich, für eventuelle Forderungen durch den Vermieter einzustehen. Anders als bei einem klassischen Darlehen fließt allerdings kein Geld. Stattdessen steht die Bank mit ihrer Kreditwürdigkeit ein. Der Avalkredit ist insofern eine Eventualverpflichtung.

Die Zusage der Bank wird in einer sogenannten Bürgschaftsurkunde verschriftlicht, die dem Vermieter anstelle der Geldsumme zur Aufbewahrung übergeben wird. Im Gegenzug zahlt der Kreditnehmer der Bank eine Provision. Ihre Höhe hängt von der Kautions-Garantiesumme, der Bonität des Kreditnehmers und dem gewählten Zahlungsrhythmus ab. In der Regel liegt sie zwischen 1,5 bis 3 Prozent der Garantiesumme pro laufendem Vertragsjahr. Allerdings gibt es auch Institute, die eine Provision von nur 0,25 Prozent oder auch bis zu 6 Prozent verlangen. Insofern lohnt es sich, Angebote und Konditionen zu vergleichen.

Avalkredite können schriftlich, online oder vor Ort bei der Bank beantragt werden. „Wenn der Antrag überprüft wurde und das Ergebnis positiv ist, wird eine Kautionsversicherung abgeschlossen und in diesem Rahmen die Mietbürgschaft ausgestellt“, erklärt Thomas Marloh, Abteilungsleiter Kautionsversicherung bei der R+V Versicherung, das anschließende Prozedere. Die Bürgschaftsurkunde wird dem Kunden per Post, digital, oder persönlich ausgehändigt, der diese dann an den Vermieter (den Aval-Begünstigten) weitergibt. Hierfür können bei manchen Instituten einmalig zusätzlich rund 30 bis 50 Euro fällig werden. In der Bürgschaftsurkunde müssen die Namen des Bürgen, des Mieters und des Vermieters sowie die Art des Anspruchs (Mietkaution) aufgelistet werden. Zudem sollte im Vertrag auch der maximale Höchstbetrag im Leistungsfall – drei Netto-Kaltmieten – erwähnt sein. Vermieter sollten darauf achten, dass die Bürgschaftsurkunde die Formulierung „Zahlung auf erstes Anfordern“ enthält, um im Schadensfall schnell und unkompliziert an das Geld zu kommen, ohne ein Vollstreckungsverfahren anstrengen zu müssen.

Zielklientel sind Studenten, Berufseinsteiger und Gewerbetreibende

Ob als Langfrist- oder temporäre Zwischenlösung: Für Privatpersonen bietet der Avalkredit eine Möglichkeit, die Kosten für eine Mietkaution erstmal ‚outzusourcen‘ und die eigenen Barmittel zu schonen, das Geld anderweitig zu investieren oder einen finanziellen Engpass zu kompensieren. Zur Zielklientel zählen entsprechend Studenten und Berufseinsteiger, aber auch Gewerbetreibende, denen ein Avalkredit ermöglicht, finanziell flexibler zu bleiben. Ihre Kreditwürdigkeit wird dadurch nicht negativ belastet – genauso wenig wie die von Privatpersonen. Wie gut der Avalkredit als Option angenommen wird, weiß Marloh: „Die R+V stellt rund 50.000 Mietkautionen pro Jahr zur Verfügung. Den überwiegenden Teil macht der Bereich der privaten Mietkaution aus, den kleinere Teil der Bereich der gewerblichen Mietkaution.“

Ein Avalkredit kann befristet und unbefristet vereinbart werden und endet automatisch mit Erreichen der vereinbarten Laufzeit respektive der Rückgabe der Bürgschaftserklärung an die Bank. Anschließend erfolgt die finale Abrechnung. Bevor das Aval ausgebucht wird, muss es allerdings grünes Licht vom Vermieter geben, dass dieser keine Forderungen (mehr) anmelden wird: „Die Bürgschaft muss entsprechend der gesetzlichen Regelung vom Bürgschaftsgläubiger freigegeben werden. Das erfolgt durch eine entsprechende Erklärung des Vermieters. Mit Aufhebung der Bürgschaft kann auch der zugrunde liegende Kautionsversicherungsvertrag beendet werden“, erklärt Marloh. Falls die Bank während der Vertragslaufzeit in ihrer Funktion als Bürge Leistung erbringen musste, muss ihr der Kreditnehmer diese Kosten zurückzahlen. Denn anders als bei einer Haftpflichtversicherung geht es bei einem Avalkredit-Geschäft wirklich nur um eine Absicherung der Zahlung und nicht um eine Zahlungsübernahme.

Aval-Kredite bieten eine Möglichkeit, die hohen Kosten einer Kaution für den Moment abzufedern. Allerdings sind sie nicht immer die beste Wahl. So kann es für Verbraucher womöglich günstiger sein, einen Ratenkredit aufzunehmen. Oder die Kaution in Raten womöglich doch selbst zu stemmen. Den rechtlichen Anspruch darauf hat man: Laut § 551 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist es erlaubt, die Kaution über drei Monate zu strecken, und zwar in Form von drei Raten in gleicher Höhe. Die erste Rate wird zu Mietbeginn fällig.